Muratpaşa'da camiler dezenfekte edildi

Muratpaşa Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 salgınında vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıklamasıyla birlikte insanlarını toplu halde bulunduğu yerlere yönelik temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda, Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan dezenfekte ekibi, yarın kılınacak Cuma Namazı'nda yoğunluk beklenen camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında cami minberlerin girişte ayakkabılarının bırakıldığı yerlere, avlulardaki banklara keder her nokta dezenfekte edildi.

Muratpaşa Belediyesi, covid-19 salgını nedeniyle cemaatle namaza ara verilen camilerin 29 Mayıs'ta tekrar açılmasıyla birlikte ibadethanelere yönelik çalışmalarını yeniden düzenlemişti. Bu süreçte, Yenigün, Cumhuriyet, Sedir, Çağlayan, Kızıltoprak, Konuksever, Yeşilbahçe ve Fener mahallerinde kapalı pazar yerleri ve belediyeye ait statlarda 4 bin 300 kişinin Cuma Namazı kılabileceği bir düzenlemeyi gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı da gerçekleştirmişti.