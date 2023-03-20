Muratpaşa'da Cengiz Aytmatov Kütüphanesi açıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov adını taşıyan parkta, yazarın ismini taşıyan kütüphaneyi hizmete açtı.
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi'nde dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov adını taşıyan parkta, yazarın ismini taşıyan kütüphaneyi hizmete açtı. Kütüphane, pazar hariç 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.
Muratpaşa Belediyesi, doğumunun 90'ıncı yılı etkinlikleri çerçevesinde Güzeloba Mahallesi'nde açılan Cengiz Aytmatov Parkı'nda yazarla aynı adını taşıyan kütüphaneyi hizmete açtı. 5 bin kitabın bulunduğu kütüphanede Kırgız edebiyatından seçme eserlerin de bulunduğu özel bir bölüm yer alıyor. Aynı zamanda öğrencilerin, sınava hazırlanan gençlerin ders çalışabileceği Cengiz Aytmatov Kütüphanesi, , 15'er metrekarelik 3 bağımsız bölüm ve 100 metrekare genişliğe sahip ortak çalışma alanından oluşuyor. Kütüphane Pazar günü hariç 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.