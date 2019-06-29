Muratpaşa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan falez plajlarında mavi bayrak töreni 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin dünya çapında yayın yapan seyahat dergilerine, yüz binlerce takipçisi bulunan bloglara, sosyal medya sayfalarına konu olan 5 falez plajı için mavi bayrak töreni 1 Temmuz Pazartesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştiriliyor. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir” dediği Erenkuş mevkinin tam karşısında yer alan Erenkuş Falez Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, törenin gerçekleşeceği Erenkuş Falez Plajını, geçen yıl hizmete açtı. 500 metrekarelik ahşap platformla oluşturulan plaj, ilk yılında aldığı mavi bayrağı bu yıl da korumayı başardı. Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı bir diğer plajı ise Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunuyor. Aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'nin 2016 yılında açtığı ilk plaj olma özelliğine de sahip İnciraltı Falez Plajı'nda da Pazartesi düzenlenecek törenle mavi bayrak dalgalanmaya başlayacak. Asansörle inilebilen İnciraltı plajı 625 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu ve plajda belediyenin büfe hizmeti de bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi'nin bir diğer mavi bayraklı plajı ise şnorkel ve maskeyle dalış yapıp Akdeniz'in maviliğin keyfini yaşamak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunan Mobil Falez Plajı. Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'nin alt tarafından yer alan plaj, 175 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu. Muratpaşa Belediyesi falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu'nda bulunuyor. Bu yıl mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, bin 800 metrekarelik bir ahşap platformda yer alıyor.