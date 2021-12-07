Muratpaşa'da devrilen 170 ağaca müdahale

Ekipler, gün içinde 170 ağaç devrilme vakasına müdahale etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da gece saatlerinde başlayan fırtına günün ilk saatlerinde etkisini arttırdı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına, Muratpaşa'da da hasara neden oldu. Parklarda ağaçlar devrildi, çocuk oyun grupları ve spor aletleri zarar gördü. Dün gece saatlerinde teyakkuz durumuna geçen Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlükleri, Turunç Masa üzerinden bildirilen olumsuzlara anında müdahale etti. Ekipler, gün içinde, fırtınanın kökünden söktüğü 170 ağacı kaldırdı.