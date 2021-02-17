Muratpaşa'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Şubat tarihleri için açıkladığı rakamlarda göre günlük ortalama 308 korona virüs vakasının görüldüğü Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, covid-19 aşılamasının yapıldığı aile sağlık merkezleri ve camilerin dezenfektesine devam ediyor.

Antalya, her 100 binde 78.20 kişiyle Türkiye'de en çok vaka görülen ilk 20 il arasına yer alırken, kentte 8-14 Şubat arasında 2 bin 153 yeni vaka tespit edildi. Günlük ortalama 308 vakanın görüldüğü Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi kent sakinlerinin en çok karşılaştığı yerlerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte ekipleri, son dönemde covid-19 aşılamalarının da yapıldığı aile sağlığı merkezlerini dezenfekte ediyor. Merkezler hasta kabulüne başlamadan dezenfekte talebinde bulunan aile sağlık merkezlerini ziyaret eden ekipler aşı odalarından diğer muayenehaneleri steril hale getiriyor. Diğer yandan, yarın Regaip Kandiliyle başlayacak üç aylar öncesinde camilerin de dezenfektesini gerçekleştirdi.

Belediyenin dezenfekte ekipleri, Başkan Ümit Uysal'ın talimatıyla geçen yıl mart ayında Türkiye'de ilk covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte kuruldu. Bir yılı aşkın süredir sahana çalışmalarını sürdüren ekipler başta hastaneler ve aile sağlık merkezleri olmak üzere yoğun kullanılan kamu kurum ve kuruluşları düzenli dezenfekte etti. Parklar, meydanlar, cadde ve sokaklar, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalar, berber ve kuaförler, taksiler ve taksi durakları rutin olarak dezenfekte edilen yerlerden oldu. Covid-19 vakası görülen site ve apartmanların ortak kullanım alanlarını dahi dezenfekte edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, tüm bu çalışmalarda, olimpik yüzme havuzunu iki kez dolduracak sudan daha fazla dezenfektan ve çamaşır suyu karışımı kullandı.