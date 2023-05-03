Muratpaşa'da Doç. Dr. Sinan Ateş Parkı açıldı

Dr. Sinan Ateş ismini verdiği parkın açılışı törenle gerçekleşti.

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve siyasetçi ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in adı Antalya Muratpaşa'da parka verildi. Güzeloba Mahallesi'ndeki Doç. Dr. Sinan Ateş Park törenle hizmete açıldı.

Törende Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal birlikte yer alırken törene İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya milletvekili adayı Uğur Poyraz, CHP Antalya Milletvekili Adayı Sururi Çorabatır, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, “Doç. Dr. Sinan Ateş daha millete çok hizmet edecekti. O insanın, başkentimizin göbeğinde katledilmesi sıradan bir cinayet olarak görülemez. O nedenle Muratpaşa'mız onu yaşatmak istedi. Bengisu ve Banuçiçek'in babalarını geri getiremeyiz ama burada anısını yaşayacak" dedi.

Uysal, "Muratpaşa'mızda bir tarafta Süleyman Demirel Parkımız bir tarafta Prof. Dr. Erdal İnönü Parkımız var. Bir tarafta Cengiz Aytmov bir tarafta Nazım Hikmet Ran parklarımız vardır. Bir tarafta Ziya Gökalp Parkı var. Bir tarafta Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'la simgeleşen Üç Fidan Parkımız var. Milletimizin bütün evlatlarına bir bütün gözüyle bakarız. Fikirleri farklı olabilir. Gelip geçtikleri bu kısa hayatta duruşları farklı olabilir. Ama önemli olan vatanına, milletine, ülkesine, insanlığa hizmet etti mi etmedi. Buna bakarız" dedi.

Açılışa video konferansla bağlanan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş de, “Kalbimiz sizinle. Bizim yanımızda olduğunuz için sizlere ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar parkın ve Doç. Dr. Sinan Ateş adına yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.