Muratpaşa'da "engelsiz" sergi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Engelliler Sanat Evi'nin belediye fuayesinde gerçekleşen dönem sonu sergisinin açılışında sanatın koşullar ne olursa olsun engel tanımayacağını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Antalya'da Hülya Bostanoğlu tarafından kurulan ve gönüllü eğitmenlerin engellilere ücretsiz takı tasarımı, müzik, dans, bale, resim gibi farklı sanatsal alanlarda eğitimler verdiği Antalya Engelliler Sanat Evi'nin dönem sonu sergisi, belediye fuayesinde açıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı açılışta sanat evinde eğitimlerine devam eden engelli bireylerin aileleri de yer aldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Muratpaşa Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Gerek fiziki mekanlarını düzenlenmesinde gerekse onlarını kendilerini rahat ifade edebileceği ortamları hazırlamak konusunda Muratpaşa'nın Türkiye'nin örnek kurumları arasında yer aldığının altını çizen Başkan Uysal, “Bu sergi aynı zamanda özel çocuklarımızın, engelli bireylerimizin neleri başarabileceğinin de çok somut bir ifadesini oluşturuyor. Bu sergi sayesinde tekrar ifade ediyoruz ki, sanat engel tanımaz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Uysal konuşmasının ardından Antalya Engelliler Sanat Evi'nin kurucusu Bostanoğlu ile serginin açılışının gerçekleştirdi.