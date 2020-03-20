Muratpaşa'da ‘evde kal' menüsü

Muratpaşa Belediyesi'nin günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi, korona virüs salgını dolayısıyla yeniden yapılandırıldı. Menüler, ‘evde kal' çağrısına uygun olarak protein ağırlıklı düzenlenirken hijyen, temizlik kuralları ve uygulamalar gözden geçirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerinde bulunan aşevi de korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü kurallar uygulamaya başladı. Günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi, korona virüs salgının korunmak için ‘evde kal' çağrısına uyan ve aynı zamanda birinci derecede risk altında bulunan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek şekilde çalışmaları gözden geçirildi.

Evden çıkılmaması dolayısıyla menüler, diyetisyen kontrolünde protein ağırlıklı olmak üzere yeniden düzenlendi. Aşevinin hijyen, temizlik kuralları ve uygulamalar da değerlendirildi.

Muratpaşa Belediyesi aşevinde çalışmalar, her sabah önce temizlik çalışmasıyla başlıyor. Tencereler, kepçeler, bıçaklar ve yemek hazırlamakta diğer malzemeler, kullanılmadan önce tek tek dezenfekte ediliyor, yerler yıkanıyor. Temizliğin ardından aşçı ve diğer çalışanlar da kendilerini dezenfekte edip bonelerini, eldivenleri ve maskelerini takıp hazırlıklara başlıyor. Hazırlanan yemekler yine dezenfekte edilmiş araçlara yerleştiriliyor ve özel yemek kapları içinde ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, Turunç Masa'ya 444 80 07 numaralı çağrı merkezi ve diğer kanallar üzerinden ulaşan 60 yaş ve üzeri, engelli, kronik hastalığı bulunan, bakıma muhtaç ilçe sakinlerinin de ihtiyaçları karşılıyor. Belediye ekipleri, birinci derece risk altında bulunan ve kimsesi olmayan ilçe sakinlerinin pazar ve market alışverişlerinde de yardımcı oluyor.