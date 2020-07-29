Muratpaşa'da gençlere bayram hediyesi

Muratpaşa Belediyesi'nin üniversite tercih heyecanı yaşayan gençlere belediyenin DenizYüzü, DağYakası kafeleriyle ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de hediye menü kampanyası devam ediyor. Gençler, Kurban Bayramı'nın ilk günü de belediye işletmelerinden ücretsiz sınav menüsünü alabilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gençlerin korona virüs salgını, okulların kapanması, sokağa çıkma yasaklarıyla geçen zor bir dönemin ardından üniversite sınavına girdiğini belirterek, “Sınavın hemen sonrasında gençlerin arkadaşlarıyla buluşup birlikte yemek yiyip bu stresli dönemin etkisinden bir nebze olsun kurtulmalarını sağlamak için bir kampanya yaptık” diye konuştu.

Antalya'nın doğa harikası falez bandında yer alan belediye işletmelerinde, Muratpaşa'da oturan ve üniversite sınavına giren gençler için hazırlanmış menülerden birinin hediye edildiğini kaydeden Başkan Uysal, sınavının ardından 289 gencin belediye işletmelerine gelip menüsünü aldığını aktardı.

Ziya Gökalp Kent Parkı içindeki DenizYüzü, Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunan DağYakası kafeleriyle, falez bandında yer alan Engelsiz Kafe'de kampanyanın Kurban Bayramı'nın ilk günü de devam edeceğini aktaran Başkan Uysal, Muratpaşa'da ikamet eden gençler, sınav giriş belgelerini göstererek kendileri için 3 ayrı kafede hazırlanan menülerden alabileceğini söyledi.