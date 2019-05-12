Muratpaşa'da ‘Gençlik Festivali' düzenlenecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı meşalesini yakmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünü 3 gün boyunca devam edecek Gençlik Festivali'yle kutlayacaklarını söyledi. 17 Mayıs Cuma başlayacak festival, 19 Mayıs günü Muratpaşa Belediyesi hizmet binası yanındaki kent meydanından Ziya Gökalp Kent Parkı'na gençlik yürüyüşüyle sona erecek.

Muratpaşa Belediyesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Muratpaşa Gençlik Festivali'yle kutlayacak. 17 Mayıs Cuma Bayındır Park'ta başlayacak, Cumartesi Muratapaşa Kent Meydanı'nda devam edecek festival, 19 Mayıs'ta “Gençlik İçin Geleceğe Yürüyoruz” adıyla düzenlenecek yürüyüşle sona erecek.

Başkan Uysal, Muratpaşa Gençlik Festivali'nin ı ilk adresi olan Bayındır Park'ta, etkinliklerin gün boyu devam edeceğini kaydetti. Futbol ve yoga gibi çeşitli sportif organizasyonların yanı sıra alanda oluşturulacak teknoloji parkıyla gençler simülatör, drone, segway gibi son yıllarda gençler arasında oldukça popüler olan ürünleri deneyimleme şansına sahip olacak. Bununla birlikte canlı langırt, tırmanma duvarı gibi oyun parkurlarını da kurulacağı alanda seramik baskıdan ekolojik hijyen malzemeleri üretimine birbirinden farklı başlıklarda kendin yap atölyeleri de oluşturulacak. Festivalin ilk gününde sahnede ise Kültür Okulları Marifet Anadolu Lisesi, Konyaaltı Bahçeşehir Koleji ve Başöğretmen Atatürk Ortaokulu olacak.

Gençlik Festivali'nde 2'nci gün Muratpaşa Kent Meydanı'nda saat 14.00'de ‘Genç Sahne' etkinliğiyle başlayacak. Kırmızı Çizgi Ortaokulu ve ODTÜ Gençlik Parkı öğrencilerinin piyano dinletisiyle sahnede olacağı etkinlikte Antalya Lisesi müzik grupları da sahne alacak. Etkinlikler saat 18.00'de Muratpaşa Gençlik Orkestrası ve 20.30'da Şanışer ve Sokrat St. konserleriyle devam edecek.

Başkan Uysal, Muratpaşa Gençlik Festivali'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı Pazar günü ise Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Ziya Gökalp Kent Parkı'na gençlik yürüyüşü düzenleneceğini belirtti. Başkan Uysal, Her yaştan Muratpaşa sakininin katılımına açık olan yürüyüş “19 Mayıs 1919 ruhuyla, gençlerimizle birlikte ‘Gençlik İçin Geleceğe Yürüyoruz'” temasıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.