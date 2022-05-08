Muratpaşa'da Gripin konseri

Muratpaşa Belediyesi'nin 3'üncüsünü gerçekleştireceği Çevre Festivali'nde, pop-rock grubu Gripin sahne alacak. 14 Mayıs Cumartesi günü Adalya Vakfı Engelsiz Kafe yanındaki konser öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal da Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin "İklim ve Her Şey" sloganıyla gerçekleştirileceği Muratpaşa 3. Çevre Festivali, Dünya İklim Günü'nü de içine alan 12-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, Antalya'nın falez bandında bulunan çam ağaçlarıyla kaplı, 8 dönümlük Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı'nda düzenlenecek.

Festival, 12 Mayıs Perşembe günü taşlar ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ağırlıklarla gerçekleştirilecek pilates kursuyla başlayacak. İlk gün ekoloji atölyeleri çocuklar için oyun ve drama çalışmaları, sergilerle devam edecek festivalde gün batarken ‘İklim Sahnesi'nde Can Özhan'ın keman öğrencileri sahne alacak. Saat 20.00'de ise Burcu Bükem Kuru, Bahar Kınıs Tuğlu ve Ahmet Sait Karabulu'un Suyun Belleği isimli konseri gerçekleştirilecek.

Festivalde cuma günü, 5 yıl önce katledilen doğa savunucuları Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun adını taşıyan söyleşi alanında iklim ve tarım, iklim adaleti konulu söyleşiler olacak. Festivalde 2'inci gün, metal, plastik şişe ve bidon gibi çöpe atılmış malzemelerden ürettikleri enstrümanlar ile müzik yapan Fungistanbul iklim sahnesinde olacak.

Cumartesi ise yazar ve çevre bilimci Buket Uzuner, İklim ve Edebiyat başlıklı söyleşisiyle festivalin konuğu olacak. Festivalde akşam saatlerinde ise, pop-rock grubu Gripin sahne alacak. Gripin konseri saat 20.00'de başlayacak. Konser öncesi Başkan Uysal da Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalayacak.

Festivalin son günü, 15 Mayıs Pazar ise ‘yeşil kimyager' Fatih Küçükuysaül “Güzelliğin Kimyası” başlıklı atölye çalışması gerçekleştirecek. Festivalde Gizem Okudan Latin Jazz Band sahne alacak.