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Muratpaşa'da hafta içi 30 pazar kurulacak

Muratpaşa Belediyesi, 4 gün süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve vatandaşın talebi doğrultusunda hafta içi açılacak semt pazarlarının gün ve yerlerinde değişikliğe gitti.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da hafta içi her gün 6 pazarın kurulmasına devam edileceğini belirterek, “Sağlığımız için bir belli pazarlarda yoğunlaşmayalım” dedi.


Muratpaşa Belediyesi, ilçede hafta sonu kurulan pazarların kapatılarak hafta içi her gün 6 ayrı pazar kurulmasına ilişkin geçen hafta uygulamaya aldığı kararda değişikliğe gitti. Perşembe günü başlayan sokağa çıkama kısıtlamaları ve vatandaşın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen yeni düzenleme, haftanın ilk günüyle birlikte uygulamaya alınacak. Buna göre Muratpaşa'da pazartesi günleri, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sigorta, Güzeloba, Varlık, Fener kapalı pazarları kurulacak. Ayrıca Etiler ve Dedeman pazarları da açık olacak. Salı günleri ise Yenigün'de hem kapalı hem de açık pazar yerinde esnaf tezgah açacak. Bununla birlikte Çağlayan Kapalı Pazarı'yla Meltem, Yüksekalan ve Meydankavağı'nda pazar kurulacak.


Çarşambaları ise Sigorta, Güzeloba, Varlık, Fener kapalı yerleri mahalle sakinlerinin hizmetinde olacak. Ermenek açık pazarı ve Dedeman pazarı da çarşambaları hizmet verecek. Muratpaşa'da perşembeleri ise Yenigün, Çağlayan, Sedir kapalı pazarlarıyla Etiler, Meltem ve Yüksekalan pazarları açık olacak. Cuma günü ise Sigorta ve Güzeloba kapalı pazarlarıyla Kızıltoprak, Çaybaşı, Meydankavağı pazarları kurulacak. Cumartesi günleri açılan Şirinyalı pazarı da artık cumaları açılacak.


Başkan Uysal, yapılan yeni düzenlemede de Muratpaşa'da hafta içi her gün 6 pazar kurulmasına devam edildiğini belirtirken Meltem Mahallesi'nde haftada bir olan pazarı 2'ye çıkarttıklarını söyledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta ve Güzeloba kapalı pazarlarının yine haftanın 3 günü açık olacağını belirten Başkan Uysal, “Sağlığımız için bir belli pazarlarda yoğunlaşmayalım. Alışverişe maskeli olarak gelelim, sosyal mesafeye dikkat edelim” çağrısını yeniledi.

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