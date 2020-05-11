Muratpaşa'da hafta sonu pazarları açılıyor

Antalya'da normalleşme adımları kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte Muratpaşa'da Şirinyalı gibi bir süredir açılmayan semt pazarlarının açılmasına karar verildi.

Buna göre Muratpaşa'da pazartesi günleri Etiler, Yenigün ve Güzeloba pazarları kurulacak. Salıları ise Yüksekalan, Yenigün, Kızılarık ve Meltem mahallerinde pazarlar açık olacak. Çarşamba günleri ise Sigorta Kapalı Pazarıyla birlikte Ermenek, Fener Çarşamba Pazarı, Dutlubahçe ve Dedeman pazarları kurulacak.

Perşembe günü de Yenigün Kapalı Pazarı'nın yanı sıra Sedir Kapalı Pazarı, Meltem Açık Semt Pazarı ve Çağlayan Kapalı Pazarı Antalyalılara hizmet verecek. Cuma ise Güzeloba, Kızıltoprak kapalı pazarlarıyla birlikte Değirmenönü Açık Semt Pazarı ve Çaybaşı Pazarı kurulacak.

Cumartesi günleri ise Konuksever Kapalı Pazarı'yla birlikte Dedeman Açık Semt Pazarı ve Şirinyalı Açık Semt Pazarı kurulacak. Pazar günü ise Sigorta Kapalı Pazarı'nın yanı sıra Çağlayan Kapalı Pazarı, Varlık Kapalı Pazarı ve Meydankavağı Açık Semt Pazarı hizmet verecek.