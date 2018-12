Muratpaşa'da hedef ‘sıfır' engel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Muratpaşa'da hayata geçirdikleri belediyeciliğin iki direğinden birinin engelsiz yaşam çalışmaları olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler günün dolayısıyla engelli dernekleri, spor kulüpleri ve Engelsiz Kafe'nin özel aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi, Türkiye Özel Sporcular Derneği Antalya Şubesi, Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfı, Hasta Yaşlı Engelliler İle Yakınları Derneği, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, Engelli Vakfı-Down Sendromlular Derneği, Altı Nokta Körler Derneği , Otistik Bireyler Derneği, Batı Akdeniz Çölyak Derneği, Engelliler Sanat Evi, Engel Tanımayanlar Spor Kulübü Derneği, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği, Aktif Engelliler Spor Kulübü Derneği, Melekler Engelsiz Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü başkan ve yöneticileriyle birlikte Ramazan - Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Kepez Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nden yetkililer katıldı.

Program, Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan'ın Engelsiz Kafe ve vakıf çalışmaları hakkında yaptığı sunumla başladı. Kahvaltıya katılan sivil toplum kuruluşlarının konuşmalarıyla devam eden buluşmada Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Karavural, Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla hizmete açtığı Engelsiz Kafe'nin ‘doğru bir işletme örneği' olduğunu söyledi. Karavural, “Sosyal çalışmaların yanında şehrin tamamında ulaşılması gereken alanlar böyle olmalı. Hep birlikte oturabildiğimiz, çocuklarımızla zaman geçirebildiğimiz, farklı engel gruplarının ötekileştirilmeden yaşayabildiği bir şehir. Sanırım bütün herkesin istediği bu. Burada oluşturulmuş gözüküyor” diye konuştu.

Uysal: “Yaşamın her alanı normalleşmeli”

Belediye Başkanı Ümit Uysal da, “Engelli ve engelsiz bütün insanların aynı koşulları paylaşabilmesi” dileğiyle başladı. Kamu yönetiminin, engelli vatandaşların normal, toplumsal hayata entegre olmuş, engellerini engel olmaktan çıkarmış bir şekilde yaşamasını sağlamanın temel görevi olduğunu belirten Uysal, “Bu temel görev, bir şey vermek şeklinde değildir. Kamu yönetiminin görevi yaşamın her alanını normalleştirmeye çalışmaktır. Yaşamın her alanını engelsiz kılmaya çalışmaktır” dedi. Kamu yönetiminin bu görevden kurtulmak için ‘jest yapmasının' sorunu çözmeyeceğini belirten Başkan Uysal, “Bu vecibelerden kurtulmak için ufak teşekkürlerle bir ağ organize edip, siyasi çıkar sağlamak sorunu çözmez. Bir felsefe olarak hayatın her aşamasında böyle davranmak, hedef olarak sıfır engeli koymak genel ve yerel kamu yönetiminin görevidir. Ama gerek kurumlarımızda, gerek şehirlerimizde, ülke genelinde bundan çok uzaktayız. Kat etmemiz gereken çok yol var. Bize düşen çok görevler var. Hep beraber bu görevi sürdürmekle mükellefiz. Her günün biraz daha iyi olması için mücadele etmek ile yükümlüyüz. Bu başlığı hiç kaybetmemekle yükümlüyüz. Bu başlığı kamu yönetiminin en önemli başlığı olarak görmekle yükümlüyüz.”

“Oy beklentisi içinde değiliz”

Muratpaşa'da hayata geçirdikleri belediyeciliğin iki direğinden birinin engelsiz yaşam çalışmaları olduğunu belirten Başkan Uysal, “Yaptığımız bütün yol ve kaldırımları engelli yurttaşlarımızı düşünerek yapıyoruz. Turunç Masamızı arayan bütün engellilerimize maksimum olanaklar çerçevesinde hizmet veriyoruz” diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarının, diğer kamu yönetimlerini ‘Hayatın her alanında daha fazla engeli nasıl kaldırabiliriz' diye düşünmeye zorladığını belirten Başkan Uysal, “Bunu yaparken oy beklentisi ile yapmıyoruz. Hiç biriniz oy vermese de, bizim bu yaklaşımımız yine de değişmez” dedi.