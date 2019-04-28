Muratpaşa'da Hıdırellez kutlaması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Orta Asya'dan Balkanlara insanlığın en renkli geleneklerinden Hıdırellez'i 4 Mayıs Cumartesi Karaailoğlu Parkı'nda şenliklerle kutlayacaklarını, 6 Mayıs Pazartesi sabahı ise Kaleiçi Yat Limanı'ndan açılacak teknelerle Hıdırellez dileklerinin Akdeniz'in mavilikleriyle buluşacağını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, Hıdırellez'i Karaalioğlu Parkı'nda kutlayacak. Başkan Uysal, aynı zamanda kutlamalara katılacak Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin ziyaretinde, Hıdırellez kutlamalarının 4 Mayıs Cumartesi saat 14.00'de başlayacağını söyledi. Kutlamalarda Yenikapılı müzisyenler, yerel sanatçı İzmirli Necati'yle birlikte Türkiye'deki Balkan ve gipsy müziğin temsilcilerinden Reşat Öden sahne alacak.

6 Mayıs Pazartesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte, geceden gül ağacına asılan, toprağa gömülen Hıdırellez dilekleri Akdeniz'in mavilikleriyle buluşacak. Başkan Uysal, bir Muratpaşa geleneği olarak, saat 05.00'de Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket edecek teknelerden Hıdırellez'in en güzel dileklerinin Akdeniz'e bırakılacağını söyledi.