Muratpaşa'da Hıdırellez şenliği

Muratpaşa'da baharın müjdesi Hıdırellez, şenlikle kutlandı.

Antalya, Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen Hıdırellez Şenliği ile coştu. Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği'nde; Yenikapı Orkestrası, Reşat Öden ve İzmirli Necati sahne aldı. Muratpaşa Belediyesi'nin, Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği şenliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar, rengarenk giysileriyle şarkılara eşlik ettiler.

Hıdırellez Şenliği'nde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı; “Rengarenk, mis kokan çiçeklerle bezenen tabiatın yeni yılıdır Hıdırellez, eskiyi bırakıp yenilenmenin bayramıdır. Hıdırellezi; Anadolu'muzun bütün kentlerinde olduğu gibi, Muratpaşa'mızda da, yıllardır sizlerle birlikte kutluyor, bir geleneğimizi daha birlikte yaşatıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi Hıdırellez Şenlikleri; 6 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da Kaleiçi Yat Limanı'ndan açılacak teknelerle, dileklerine Akdeniz'e bırakılması ile devam edecek.