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Muratpaşa'da hijyen eğitimi sertifikalandırıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hijyen eğitimi sertifika töreninde “Hijyende, beslenmede, trafikte, pazar yerlerinde, kısaca günlük hayatın her alanında en kaliteli hizmet ve çalışmalarla Türkiye’nin lokomotifi olmaya çalışıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hijyen eğitimi sertifika töreninde “Hijyende, beslenmede, trafikte, pazar yerlerinde, kısaca günlük hayatın her alanında en kaliteli hizmet ve çalışmalarla Türkiye'nin lokomotifi olmaya çalışıyoruz” dedi.


Muratpaşa Belediyesi'nin halk sağlığıyla doğrudan ilgili işlerde çalışan personeline yönelik hijyen eğitim programı tamamladı. Belediyenin aşevi, kreş, kafe ve plaj mutfaklarıyla birlikte çay ocaklarında görevli 92 personel, eğitimleri başarıyla tamamlarken Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları da fuayede düzenlenen törenle kendilerine takdim edildi.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de en iyi uygulamalar nelerse Muratpaşa'da onu hayata geçirmenin mücadelesini verdiklerini söyledi. Başkan Uysal, “Muratpaşa'mız buna uygun bir şehir. Hijyende, beslenmede, trafikte, pazar yerlerinde, kısaca günlük hayatın her alanında en kaliteli hizmet ve çalışmalarla Türkiye'nin lokomotifi olmaya çalışıyoruz. Bu tip çalışmalar da bizleri hep geliştiren şeyler. Daha iyiye, daha güzele doğru yolculuğumuz devam etsin” diye konuştu.


Konuşmasının ardından Başkan Uysal, 3 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikalarını teslim etti.

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