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Muratpaşa'da Hiperrealist sergi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Türkiye’de çağdaş sanatın hiperrealist temsilcileri Fatih Kahya ve Sami Gedik’in ’Yan Yana’ isimli resim sergisinin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılışına katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Türkiye'de çağdaş sanatın hiperrealist temsilcileri Fatih Kahya ve Sami Gedik'in 'Yan Yana' isimli resim sergisinin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışına katıldı.


Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2012 yılından bu yana her 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü'nde Türkiye'de çağdaş sanatın hiperrealist temsilcilerinden Fatih Kaya ve Sami Gedik'in ‘Yan Yana' isimli resim sergisi açıldı. Açılışına Belediye Başkanı Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldığı sergi, İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde ve Şebnem Bahar'ın sanat koordinatörlüğünde gerçekleşiyor.


Başkan Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin açıldığı günden bugüne çok önemli sergilere ev sahipliği yaptığını belirterek, “Ülkemizde ‘genç sanat' övünülesi bir düzeye ulaştı. Genç sanatın başarılı temsilcilerinden olan ve hipergerçekliğin kulvarında ürettikleri yapıtlarla sanatlarını gerçekleştiren Fatih Kaya ve Sami Gedik'ın Yan Yana adlı sergilerini Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında büyük bir kıvançla açtık” diye konuştu.


Konularını, bakışlarını sınırlamadan gerçeği olduğu gibi yansıtarak estetik biçimler oluşturan ve izleyicilerini büyüleyen iki genç sanatçının yapıtlarından oluşan sergi, 29 Nisan'a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ücretsiz gezilebilecek.

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