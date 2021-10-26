Muratpaşa'da ikinci öğrenci konukevi açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Meydankavağı Mahallesi'nde ikinci öğrenci konukevini hizmete açıyor. Kız öğrencilere hizmet veren konukevinin açılışı 28 Ekim Perşembe saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte öğrencilerinden konaklama talebiyle çok sayıda başvuru aldıklarını söyledi. Başkan Uysal, Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan ve 88 kişi kapasitesine sahip öğrenci konukevinin dolmasıyla birlikte Meydankavağı Mahallesi'nde kiralanan bir apartmanı öğrenciler için düzenleme kararı aldıklarını aktardı.

Avni Tolunay Caddesi üzerinde bulunan apartmanda, 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşan her bağımsız bölümün 4 ve 6 öğrencinin kalabileceği şekilde düzenlendiğini belirten Başkan Uysal, her dairenin kendi mutfağının bulunduğunu da sözlerine ekledi. Dairelerde çalışma masaları ve ranzalarla birlikte ortak kullanım alanında kanepe, masa, buzdolabı, ütü masası gibi bir evde bulunabilecek tüm eşyalar yer alıyor. Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin 60 kişi kapasitesine sahip ikinci öğrenci konukevinin açılışını Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, 28 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de törenle gerçekleştireceklerini söyledi.

“Gençlik orkestrası sahne alacak”

Muratpaşa Belediyesi, bununla birlikte, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümünü Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası konseriyle kutlayacak. 29 Ekim Cuma günü gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak. Şef Emrah Aydın yönetimindeki konserde İrem Ünal ve Tuncer Çetinkaya solist olarak yer alacak.