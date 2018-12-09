Muratpaşa'da insan hakları ve medya konuşulacak

Muratpaşa Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde gazeteciler Şükrü Küçükşahin, Deniz Zeyrek ve gazeteci-haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin katılımıyla insan hakları ve medyayı konuşacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek söyleşi saat 18.00'de başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan İnsan Hakları Günü'nde, ‘İnsan Hakları ve Medya' konulu söyleşi düzenleyecek.

Gazeteciler Şükrü Küçükşahin ve Deniz Zeyrek ile gazeteci - haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin katılacağı ‘İnsan Hakları ve Medya' başlıklı söyleşi 10 Aralık Pazartesi günü Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak söyleşi kapsamında, Şükrü Küçükşahin ve İrfan Değirmenci, kitaplarını imzalayacak. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde ayrıca, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, Karikatürcüler Derneği'nin ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının eserlerini bir araya getirdiği ”İnsan Hakları” konulu sergi de ziyarete açılacak.