Muratpaşa'da ‘İnsan Hakları ve Medya' söyleşisi

Muratpaşa Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde usta gazeteciler Şükrü Küçükşahin, Deniz Zeyrek ve gazeteci-haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin katılımıyla ‘İnsan Hakları ve Medya' başlıklı söyleşi düzenlendi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye ilgi büyük oldu.

Muratpaşa Belediyesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 1948 yılında kabul edilmesinin ardından her 10 Aralık'ta kutlanan İnsan Hakları Günü dolayısıyla ‘İnsan Hakları ve Medya' başlıklı söyleşi düzenlendi. Gazeteciler Şükrü Küçükşahin ve Deniz Zeyrek ile gazeteci - haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin katıldığı söyleşi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Söyleşi öncesi Şükrü Küçükşahin ve İrfan Değirmenci, kitaplarını Antalyalı okuyucuları için imzalarken Karikatürcüler Derneği'nin ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının eserlerini bir araya getirdiği ”İnsan Hakları” konulu sergisinin de açılışı gerçekleştirildi. İnteraktif olarak gerçekleştirilen söyleşide gazeteciler, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak insan hakları ve medya ilişkisini tartıştı.