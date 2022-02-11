Muratpaşa'da Karadeniz rüzgarı: 1 ton hamsi dağıtılacak

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Komşu Buluşmaları' Karadeniz Günü'yle yeniden başlıyor. Selçuk Balcı'nın sahne alacağı ve cumartesi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda başlayacak etkinlikte 1 ton hamsi ikram edilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Muratpaşa'yı oluşturan kent sakinlerini buluşturmak için düzenlenen ‘Yöresel Lezzet Günleri - Komşu Buluşmaları'nın yeniden başladığını söyledi. Başkan Uysal, pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından ilk buluşmanın cumartesi, Karadeniz Günü'yle gerçekleşeceğini aktardı.

“Karadenizli Antalyalıyız, Antalyalı Karadenizliyiz”

Muratpaşa'nın sevginin, saygının, kardeşliğin kenti olduğunu söyleyen Başkan Uysal, “Hiç bozulmayan birliğimiz ve beraberliğimiz var. Dayanışmamız var. Ne mutlu bize. Komşu Buluşmalarımız da bu ilkimin bir ürünü” dedi. Başkan Uysal, “Önemli olan, komşularımızı bir araya getirmek. Kardeşliği, komşuluğu arttırmak. Nereden gelmiş olursak olalım işimiz, aşımız Antalya'daysa, çocuklarımız aynı sokakta büyüyüp burada okula gidiyorsa artık Antalyalıyız. Ama geldiğimiz yeri ve o yerin kültürünü unutmadan, onu da Antalya'nın zenginliğinin parçası haline getirerek Antalyalıyız. Başka bir ifadeyle Karadenizli Antalyalıyız, Antalyalı Karadenizliyiz. Ve hepimiz, birbirimize komşuyuz. Bu birlik ve beraberliği yaşamak için tüm komşularımızı, cumartesi, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'mıza bekliyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Karadenizliler Derneği'yle birlikte düzenleyeceği etkinlik, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda, saat 15.00'te başlayacak. Selçuk Balcı'nın sahne alacağı etkinlikte 1 ton hamsi ikram edilecek.