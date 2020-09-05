Muratpaşa'da mezbelelik alanlar temizlenecek, masraflar mülk sahibine ödetilecek

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kent merkezinde mezbelelik hale gelerek kamu sağlığını tehdit eden arsalarla ilgili tarihi bir karar aldı. Belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla Muratpaşa, okul yeri gibi kamunun ortak kullanımına ait alanlarının temizliğini ve sonrasında mezbelelik hale gelmeden korunmasını üstlendi. İlgili kararda söz konusu alan belli kişi ya da kişiler birlikte bir kuruma aitse Muratpaşa Belediyesi, masrafları mülk sahibine rücu edebilecek.

Antalya'nın 500 binin aşkın nüfusu ve hastaneleri, kamu kurum kuruluşları, alışveriş ve iş merkezleri, turistik mekanlarıyla kent hayatının merkezi olan Muratpaşa'da, yıllardır boş olarak bekleyen, kullanılmayan ve zaman içinde birer mezbeleliğe dönüşen alanlarla ilgili önemli bir karar alındı.

Masrafı mülk sahibi ödeyecek

Karar, Muratpaşa Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında oy birliğiyle geçti. Buna göre, Muratpaşa Belediyesi, artık kent merkezinde toplum sağlığını tehdit eden noktaya gelen mezbelelik alanların temizliğini yapıp telle çevirecek ve böylece ilçede aynı görüntülerin tekrar oluşmasına imkan vermeyecek.

İlgili kararda söz konusu alan belli kişi ya da kişiler birlikte bir kuruma aitse Muratpaşa Belediyesi, masrafları mülk sahibine rücu edebilecek. Ancak söz konusu yer, okul alanı gibi kentin ortak kullanımı için ayrılmışsa Muratpaşa Belediyesi, belli plan ve imkanlar doğrultusunda bu alanlarının temizliğini gerçekleştirip yeniden mezbeleliğe dönüşmemesi için telle çevirecek.

Kamunun malı korunacak

Belediye Başkanı Ümit Uysal, mevcut yasal çerçevenin, kamu sağlığı noktasında ancak özel mülkiyete konu mezbelelik alanlarda belediyelere tasarruf imkanı tanıdığını söyledi. Okul alanı, emniyet hizmet alanı gibi resmi kurum alanlarına belediyelerin, kamu sağlığını koruma noktasında dahi olsa doğrudan müdahalesinin olanaksız olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Meclisimizden oy birliğiyle alınan kararla, halkın ortak kullanımı için ayrılan kamu alanlarının temizliğini ve sonrasında mezbelelik hale gelmeden korunmasını Muratpaşa Belediyesi olarak üstleniyoruz. Mevcut durumda, mezbelelik hale gelmiş alan hangi kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetindeyse o kurumla gerekli yazışmalar yapılıp bu alanların temizlemesi isteniyordu. Çoğu kurum bunu gerçekleştirecek imkana sahip değil. Bu nedenle söz konusu boş alanlar her geçen gün daha kötü hale geliyor. Söz konusu kararla artık bu durum Muratpaşa için geride kaldı.”