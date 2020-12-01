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Muratpaşa'da Muhtarlar Meclisi toplandı

Muratpaşa Belediyesi’nin Muhtarlar Meclisi, covid-19 salgınında alınan son kısıtlama kararları öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında toplandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Muhtarlar Meclisi, covid-19 salgınında alınan son kısıtlama kararları öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında toplandı.


Muratpaşa ilçesinde 55 mahalle muhtarının doğal üyesi olduğu Muhtarlar Meclisi, yılın son toplantısı için bir araya geldi. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla uygulanmaya başlanacak covid-19 yasakları öncesi gerçekleşen meclise Başkan Uysal başkanlık etti. Toplantıda muhtarlarını yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Belediye kültür salonunda gerçekleşen toplantı, maske, mesafe ve hijyen önlemleri en üst düzeyde alandı. Muhtarlar, salonda en az birer koltuk aralıklı oturdu.


Başkan Uysal, meclisin açılışında pandemi nedeniyle Muhtarlar Meclisi'ni bir süre toplanamama durumunda kalabileceğini belirterek, toplantının bu nedenle ‘acil işler' gündemli yapılmasını önerdi. Başkan Uysal'ın kısa konuşmasının ardından muhtarlar tek tek söz alarak mahallelerine ilişkin durum değerlendirmelerini paylaştı.

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