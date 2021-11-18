Muratpaşa'da okul bahçelerinde oyun alanları yapılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda seksek gibi geleneksel sokak oyunları için yerler oluştururken basketbol, voleybol gibi takım oyunları alanları yeniden çiziyor.

Eylülde başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, ilk ara tatilde, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Eğitim ve öğretim yılına Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler müdürlüklerinin birlikte çalışmasıyla hazırlanan okullarda, ara tatilde ise oyun alanları yenileniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerinde sınıf sıra çizgileriyle birlikte spor alanlarını yeniliyor. Okul bahçelerinde seksek gibi geleneksel sokak oyunları oluşturulurken basketbol, voleybol, badminton gibi takım oyunları için ayrılan yerlerin çizgilerini yeniden çizip, alanları boyuyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların, özellikle gelişim çağında, sosyalleşememesinin bir arada olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Okulları, pandemi sürecinde muhakkak açık tutmalıyız. Eğitim, yüz yüze devam etmeli. Bunun için sınıflarda havalandırmanın teneffüsler büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı bu arada okul bahçesine çekebilecek, teneffüse çıkmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.