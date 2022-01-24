Muratpaşa'da okullar yenileniyor

İlk adresin Güzeloba İlkokulu olduğu çalışmalarda okul bahçesinin oyun alanları ve sıra çizgileri yenilendi.

Kreşleri, destek eğitim kurs merkezleri, üniversite hazırlık kursları, meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarıyla Antalya'nın büyük eğitim kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda okulların bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlkokulu, Ermenek Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine spor salonları inşa eden Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilk durağı Güzeloba İlkokulu oldu. Ekipler, okul bahçesindeki oyun alanları ve sıra çizgilerini yeniledi. Muratpaşa Belediyesi, yarıyıl tatili içinde Fatmagül Özpınar İlkokulu ve Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde de çalışma gerçekleştirecek.