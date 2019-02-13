Muratpaşa'da Sabahattin Ali'ye saygı gecesi düzenlendi

Usta belgeselci Nebil Özgentürk'ün, Türk edebiyatının büyük isimlerinden Sabahattin Ali'nin Kırklareli'nin Istranca dağlarında katledilişinin izini sürdüğü “Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi” belgeseli, Antalya'da ilk kez seyircisiyle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi‘nde gerçekleşen belgesel gösterimi ve ardından Sabahattin Ali şarkıları için ilk kez bir araya gelen Soner Olgun ve piyanist Burçin Büke konserini, Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte izledi.

Belgeselin ardından Nebil Özgentürk, 65'inci gösterimi Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirterek, “Koltuğumun altına aldım bu belgeseli dolaşıp duruyorum. 21 yıldır belgesel yapıyorum ama bir seyirci olarak en çok etkilendiğim belgesel bu oldu” dedi. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin misafiri olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Özgentürk, “Lavinya'nın Aşkla İmtihanı adında bir öykü kitabı bulunan Başkan Uysal'ın evindeyiz. Muratpaşa Belediyesi'ndeyiz. Çok değerli insanlık öyküleri yazmış. Bir iltifat için söylemiyorum. Bizi mutlu eden şey sanata, yazıya, sanatçıya inanan yerel yöneticilerdir” diye konuştu.

“Dünyaya yayılmasını temenni ediyorum”

Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna gibi Türk edebiyatının köşe taşı romanlarına imza atan Sabahattin Ali için adeta bir saygı duruşunu olan gecede Başkan Uysal, dünyada demokratik değerlerin, hümanizmanın, sanatın ve estetiğin hızla gerilediğini söyledi. Başkan Uysal, “Ortadoğu coğrafyasında Atatürk'ün aydınlanma devrimleriyle bir çiçek gibi açan Türkiye'mizi belli seviyelerde tutamıyor, taşıyamıyoruz. Ama Muratpaşa'mızda tersine bir süreci yaşıyoruz. Bütün mahallerimizle, insanlarımızla birbirini seven sayan ve anlayan, yüksek kalitede daha demokratik, daha empatik ve daha uygar bir ilçe olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunun bütün dünyaya yayılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Filiz Ali'ye telefon bağlantısı

Konuşmaların ardından Nebil Özgentürk, belgeselde, Sabahattin Ali'nin izini birlikte sürdüğü yazarın kızı Filiz Ali'yle sahneden telefon bağlantısı yaptı. Başkan Uysal, Sinop Cezaevi'ni, Istranca Dağlarını ve hatta Almanya'yı gezerken akıllarda hep Sabahattin Ali'nin olacağını belirterek, Filiz Ali'ye saygı ve sevgilerini iletti.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Sabahittin Ali'ye saygı gecesi, Soner Olgun ve Burçin Büke'nin Sabahattin Ali şiirlerinden bestelenen Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu ve Nükhet Duru gibi sanatçıların seslendirdiği şarkıları yeniden yorumladıkları konserle devam etti. ‘Leylim Ley', ‘Ben Sana Vurgunum', ‘Dağlar', ‘Aldırma Gönül' gibi birçok parçaya salonu dolduran sanatseverle de eşlik ederken gecenin sürprizi isi Başkan Uysal'dan geldi.

Başkan Uysal, Soner Olgun ve Burçin Büke'yle birlikte Drama Köprüsü'nü seslendirirken şarkının sonunda ekibe sonradan Nebil Özgentürk dahil oldu ve şiiri Sabahattin Ali gibi genç yaşta öldürülen İspanyol şair Federico Garcia Lorca'ya ait bir Livaneli bestesi Kordoba'yı hep birlikte söylediler.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gece hep birlikte İzmir Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.