Muratpaşa Belediyesi'nin kent hayatına yeni bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi Ocak programı belli oldu. 6 etkinliğin gerçekleştirileceği Ocak'ta, Ataol Behramoğlu'nun yazdığı müzikli gösteri ‘Bebeklerin Ulusu Yok' ve Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla Avrupa ve Osmanlı Barok dönem müziklerini yorumlayan İzmir Barok, “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında seyirciyle buluşacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de Türk sinemasının ‘Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Kültür Merkezi'nin ocak ayı programı belli oldu.

Sergiyle başlıyor

Kasım ve Aralık'ta 22 ayrı etkinlikte 15 bin sanatseverin akın ettiği Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yeni yılın ilk etkinliği ressam Hayati Misman'in 50'nci sanat yılı anısına açacağı sergi olacak. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galeri'nin desteğiyle gerçekleşecek sergide ünlü ressamın resim, heykel ve gravürlerinden oluşan eserleri yer alacak. 11 Ocak Cuma saat 17.30'da açılacak sergi 3 Şubat'a kadar ücretsiz gezilebilecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ocak ayı programı Graham Farrow'in yazdığı Emre Kınay'ın yönetmenliğini yaptığı ‘Yüzleşme' isimli tiyatro oyunuyla devam edecek. Oyun 14 Ocak Pazartesi saat 20.00'de sahnelenecek.

“Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri

Ayın 3'üncü programı ise Muratpaşa Belediyesi'nin “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 19 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla Avrupa ve Osmanlı Barok Dönem müziklerini yorumlayan İzmir Barok, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Yine Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri kapsamında Ataol Behramoğlu'nun yazdığı müzikli gösteri ‘Bebeklerin Ulusu Yok' sahnelenecek. Oyun, 25 Ocak Cuma saat 20.00'de.

Sahnede Haldun Dormen

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ay 26 Ocak'ta İlyas Yalçıntaş'ın ‘Akustik Konser'iyle devam ederken ocak ayı programı kapanışında Türk tiyatrosunun dev isimlerinden Haldun Dormen sahne alacak. Dormen'in başrolünü oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri ‘Kibarlık Budalası' 28 Ocak'ta Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. Dormen'in 9'uncu yılına giren oyunu 20.30'da sahnelenecek.