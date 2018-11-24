“Muratpaşa'da Sanat Var” konser biletleri satışta

Muratpaşa Belediyesi'nin 29 Kasım'dan 27 Aralık'a, 9 konserle cazdan klasik müziğe, flütten piyanoya, yerel evrensele uzanan bir müzik yolculuğu “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri biletleri satışa sunuldu.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 29 Kasım'dan 27 Aralık'a, yaklaşık 1 ay boyunca Kerem Görsev, İdil Biret, Şefika Kutluer, Dilek Türkan, Cihat Aşkın, AyşeDeniz Gökçin gibi müziğin önemli isimlerini sahnesinde misafir edecek.

Cazdan klasik müziğe, flütten piyanoya, kısaca yerel evrensele uzanan müzik yolculuğu, 29 Kasım Perşembe Kerem Görsev Trio konseriyle başlayacak. Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman'dan oluşan trionun konseri saat 20.00'de başlayacak.

Yaklaşık 1 ay boyunca 9 konsere ev sahipliği yapacak Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde konserler saat 20.00'de başlayacak. Konser biletleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesi, Turunç Masa ve www.biletantalya.com üzerinden satışa sunuldu. Muratpaşa'da Sanat Var etkinleri kapsamında gerçekleştirilecek konserler için tam bilet fiyatı 35 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 25 TL olarak belirlendi.