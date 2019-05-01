Muratpaşa'da ‘Sevgili Doktor' sahne aldı

Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi'nde Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte gerçekleştirdiği tiyatro kursu kursiyerleri, Anton Çehov'un ‘Sevgili Doktor' isimli oyunuyla “Ve perde” dedi.

Değirmenönü Kültür Merkezi'nde Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle açtığı tiyatro kursuna katılan ilçe sakinleri, Hüseyin Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı Anton Çehov'un ‘Sevgili Doktor' oyunuyla sahne aldı. Oyunun prömiyeri Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilirken izleyiciler arasında Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da yer aldı.

Amerikalı oyun yazarı Neil Simon'un Anton Çehov'un kısa oyunlarından ve öykülerinden yola çıkarak yazdığı iki perdelik tiyatro oyununda, Değirmenönü Kültür Merkezi kursiyerleri 8 küçük hikayeyi oynadı. Dekor ve kostümleri bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkan oyunda 17 kursiyer rol aldı. Başarılı bir performans sergileyen kursiyerler uzun süre ayakta alkışlanırken gecenin sonunda Ümran Uysal, oyuncular adına yönetmen Öztürk'e teşekkür çiçeği takdim etti.