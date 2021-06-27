Muratpaşa'da susam tarımı başladı

Bunun için Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönümlük alan temizlendi, toprak traktörle sürüldü ve susam tohumları toprağa serpildi.

Antalya'nın 515 bine yaklaşan nüfusu, hastaneleri, iş ve alışveriş merkezleri, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalarıyla kent hayatının merkezi olan Muratpaşa'da tarımsal üretim çalışmaları geçen yıl nisan ayında Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın girişimleriyle başladı. Covid-19 salgınının neden olabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının önemini vurgulamak için başlayan çalışmalarda ilk olarak mısır ekimi yapıldı.

Mısır ve buğday tarımı

Ekim için belediyeye ait boş parseller traktörlerle işlendi, taşları toplandı. Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 12 bin 700 kilogram mısır hasadı yaptı. Hasattan elde edilen mısır un haline getirilip ilçe sakinleriyle paylaşıldı. Mısırın ardından yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba'nın Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenli kontrollerini yaptığı tarlada, ürünün filizlenmesinden büyümesine tüm aşamalar titizlikle takip edildi. Muratpaşa Belediyesi, bu ekimden yaklaşık 20 ton ürün elde etti.

Zencefil de ekildi

Bununla birlikte, Muratpaşa Belediyesi, son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefilin üretimine de başladı. Nisan ayında, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Park Bahçeler Müdürlüğü seralarında 500 metrelik bir alanda ekim yapıldı.

Balkon bahçeciliği

Bu çalışmalar devam ederken Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin üretime yönelik çalışmaların parçası olmalarını sağlayacak balkon bahçeciliği projesini hayata geçirdi. İki etap halinde gerçekleşen projede, 5 bin eve marul, maydanoz, fesleğen ve adaçayıyla birlikte kekik, sarımsak gibi aromatik bitkilerin ekili olduğu saksılar dağıttı.

Beş dönümde ekim yapıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin aralıksız devam eden üretim çalışmalarında sırayı bu kez bir yaz bitkisi olan susam aldı. Susam tarımı için Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönüm alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Alanın ekime uygun hale gelmesiyle birlikte susam tohumları toprağa serpildi.