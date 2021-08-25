Muratpaşa'da taksi durakları yenileme çalışmaları devam ediyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yenilenen 2 farklı taksi duraklarının açılışında, oda iş birliğiyle şoför esnafının şartlarını iyileştirmeye ve Antalya'ya yakışan taksi durakları kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Turizmin başkenti Antalya'da, 131 durak ve 2 bin 350 esnafla kent genelinde çalışan taksilerinin yüzde 70'nin bulunduğu Muratpaşa'da, belediyenin Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'yla imzaladığı protokol çerçevesinde taksi duraklarının yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kısa sürede 20'ye yakın taksi durağının yenilendiği ilçede, Başkan Uysal yenilenen taksi duraklarını ziyaret etti. Ziyarette, şoför esnafının çayını içip sohbet eden Başkan Uysal, 2 taksi durağının da açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Başkan Uysal'a Oda Başkanı Niyazi Özçelik ve Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz eşlik etti.

Taksi durağının açılışında konuşan Ordu Oda Başkanı Yavuz, misafir olarak bulunduğu Antalya'da bir tesadüf sonucu açılışta yer aldığını belirterek, “Ordu, büyükşehir ama Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir tane taksi durağı yok. Ben böyle bir taksi durağı açılışına tesadüf denk geldim. Oda Başkanım ve esnaf arkadaşlarım adına mutlu oldum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Taksi duraklarının kent estetiği açısından önemli yapılar olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu çalışmayla, taksi duraklarımızın standarda kavuşması ve şehir estetiğine uygun hale getirilmesini hedeflemiştik. Şimdi tek tek bu hedefi gerçekleştiriyoruz” dedi. Başkan Uysal, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle şoför esnafının şartlarını iyileştirmeye ve Antalya'ya yakışan taksi durakları kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.