Muratpaşa'da tasarruflu sulama sistemi projesi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi elektrik, akaryakıt, su, emek ve zaman tasarrufu sağlayacak park sulama sistemi projesini hayata geçiriyor. Cep telefonuyla dahi kontrol edilebilen sistem sağladığı tasarrufla bir yıl içinde kendini amorti edecek.

Muratpaşa Belediyesi, sürdürülebilir akıllı şehircilik çalışmaları çerçevesinde parklarında akıllı sulamaya geçiyor. 5 yıldızlı sulama projesiyle sistem meteorolojik verilerle eş zamanlı çalışacak. Sulama yağışlı günlerde otomatik kesilecek, havanın bulutlu olduğu günlerde su akıllı kullanılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin ilk etapta 70 parkta montajına başladığı sistemle, elektrik, akaryakıt, su, emek ve zaman tasarrufu sağlanacak. Sistem, sağladığı tasarrufla sadece 1 yıl gibi bir sürede kendini amorti edecek. Muratpaşa Belediyesi'nde görevli ziraat mühendisi Muzaffer Özkür, hali hazırda kullanılana sulama otomasyon sistemlerine sulama planlarına ancak doğrudan cihazın yanına giderek müdahale etme olanağının bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte sistemin geri bildirim sağlamadığını, bu nedenle birçok sorun yaşadıklarını aktaran Özkür, yeni sisteme ilişkin “Geçiş yaptığımız yeni uzaktan kontrol sistemiyle açma-kapama, program değiştirme, mevsimlik dikimlerimizde can suyu verme gibi işlemleri cep telefonundan, tabletten veya bilgisayardan rahatlıkla yapabileceğiz. Sistem yağışlı havalarda otomatik kapanacak, buharlaşmanın az olduğu bulutlu günlerde belirlenecek yüzde üzerinden sulama sistemleri otomatik duracak” dedi.