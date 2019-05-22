Muratpaşa'da "Turunç Masa" fark oluşturuyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, ilçe sakinlerinin belediye yönetimine katılma aracı olan Turunç Masa'da, nisan ayı içinde çağrı merkezi 16 bin 848 çağrıyı cevapladı, başvuru masası 34 bin 46 kişiyle, koordinasyon merkezi ise 18 bin 80 kişisiyle görüştü.

Muratpaşa Belediyesi'nin alışılagelmiş halkla ilişkiler masalarından çok daha fazlasını sunan ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın bir yönetişimi modeli olarak en ince ayrıntısına kadar üzerinde çalıştığı Turunç Masa'da nisan rakamları belli oldu.

Aralık 2014'te hizmete giren çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi araçlar üzerinden ilçenin nabzını tutan Turunç Masa, Nisan'da 7 gün 24 saat çalışan çağrı merkezi üzerinden 16 bin 848 çağrı aldı. Belediye fuayesinde bulunan başvuru masası 34 bin 46 kişiyle iletişime geçti. Koordinasyon merkezi ise aynı sürede 18 bin 80 görüşme gerçekleştirdi.

"En çok başvuru Güzeloba'dan"

Bu görüşmeler ve çağrılarla birlikte farklı iletişim kanalları üzerinden Muratpaşa Belediyesi'ne ulaşan istek, öneri ve şikayetlerin 10 bin 602'si başvuru olarak kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan başvuruların 211'i Büyükşehir Belediyesi, CK Akdeniz gibi kurumlara iletildi. Geri kalan başvurular ise değerlendirilmek üzere belediyenin ilgili birimlerine gönderildi.

Nisan'da nüfusa oranla en fazla başvuru Elmalı Mahallesi'nden gelirken Balbey ve Kızılsaray Mahalleleri onu takip etti. Başvuru sayılarına göre yapılan sıralamada ise 766 ile en çok başvuru Güzeloba Mahallesi'nden gelirken ardından 480 ile Fener, 476 ile Çağlayan Mahalleleri geldi. Turunç Masa'da nisan ayı memnuniyet oranı ise yüzde 80 oldu.

"Turunç Masa'ya övgü"

Muratpaşa Belediye BaşkanıÜmit Uysal, gelişen iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde sağladığı değişimlerinden bir tanesinin de her durumda ulaşabilir olmak olduğunu söyledi.

Muratpaşa'da Turunç Masa'yla bunun gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, “Turunç Masa, bir kentte eşitliğin, adaletin, insan olmanın, kamu hizmetleriyle buluşurken mutlak bir eşitliğe sahip olmanın, tanıdık arama zorunda olmamanın, sadece insan olduğunuz için belediyenin bütün hizmetlerine ulaşabilmenin sistemidir” diye konuştu.