Muratpaşa'da Yalıkavak mesaisi başladı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak lig ikinciliğine yükselen Muratpaşa Belediyesyor, hafta sonu oynayacağı Yalıkavak maçı hazırlıklarına başladı.

Hafta sonu kendi evinde oynadığı Yenimahalle maçının 30 - 25 kazanarak zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız atlatan Muratpaşa Belediyespor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yalıkavak maçı hazırlıklarına başladı. Üst üste 6 maçını kazanarak 20 puanla lig ikinciliğine yükselen Muratpaşa'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Antrenör Birol Ünsal, her maçı bir final olarak değerlendirdiklerini belirterek “Bir maç eksiğimizle liderle aramızdaki puan farkı 4 ve onayacağımız 7 maç var. Biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ve iyi bir seri yakaladık. Bu maçı da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyepor'un Yalıkavak Spor Kulübüyle oynanacak karşılaşma Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Pazar saat 14.00'de başlayacak.