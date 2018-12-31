Muratpaşa'da yeni yıl partisi

Hediyelik eşya satıcılarından meyve ve sebzecilere kuruyemişçilere ve şarküteriye 50 Antalya esnafının yer aldığı Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı; özel bir etkinliğe evsahipliği yaptı. Hoşaf, pekmez gibi lezzetlerin katılımcılara ikram edildiği Yeni Yıl Çarşısı'nda 30 Aralık Pazar günü, özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik sırasında; yan flütte Buket Karaosmanoğlu'nun, gitarda Halil İbrahim Ekmekçi'nin gitar ve ritmde Ezgi Topuz Çakır'ın olduğu grupta dinleti sundu.

Küçük hediyelik eşya satanlarla birlikte, meyve ve sebzecilerin, şarküterilerin ve kuruyemişçilerinin yer aldığı Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı; 22 Aralık Cumartesi günü açılmıştı. Saat 11.00'den 23.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayan Yeni Yıl Çarşısı'nda, 30 Aralık Pazar günü, düzenlenen etkinlikte; genciyle yaşlısıyla, yerlisiyle yabancısıyla binlerce kişi, alana püskürtülen kar ve köpük eşliğinde eğlendi.