Muratpaşa'da yeni yönetim belli oldu

Kulüp başkanı Murat Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Öztürk, Erdem Uğur ve Özcan Yılmaz yeni yönetimde de görev aldı.

Kadınlar hentbolda sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Muratpapaşa Belediyespor, olağanüstü genel kurulla yeni yönetimini belirledi. Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sezonun değerlendirilmesi ve kulüp faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamaların ardından yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Murat Şimşek'le birlikte yönetim kurulu üyeleri Ahmet Öztürk, Erdem Uğur ve Özcan Yılmaz yeni dönemde de görev aldı. Bülent Ataş, Yusuf Emre Ertugan, Hüseyin Öztaş, Özgür Güngör ve Derya Karakoç yeni seçilen yönetimi kurulu üyeleri oldu. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinde görev dağılımını gerçekleştirecek.