Muratpaşa'da yerel demokrasi güçleniyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Komşu Meclisi, Katılımcı Bütçe Deneyimi, Turunç Masa, Muhtarlar Meclisi, Yabancılar Meclisi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi çalışmalarıyla bu “Yerel Demokrasi: Güvenin Sağlanması” temasıyla gerçekleştirilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine katıldı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 2007 yılında başlatılan ve yıl boyu devam eden bir girişim olan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Avrupa şehirlerinde ve bölgelerinde vatandaş katılımını sağlayarak demokratik ve kucaklayıcı bir toplum oluşturulmasını amaçlıyor. 47 Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerden şehirlerin proje ve çalışmalarıyla katıldığı haftanın 2020 teması “Yerel Demokrasi: Güvenin Sağlanması” olarak belirlendi.

Haftanın bu yılki hedefleri arasında yerel demokrasiyi güçlendirmek ve şeffaf yönetimi hayata geçirmek yer alırken Muratpaşa Belediyesi de Komşu Meclisi, Yabancılar Meclisi ve Muhtarlar Meclisi çalışmalarının yanı sıra katılımcı bütçe deneyimi, Turunç Masa ve mahallelerden çok sayıda gönüllüsü bulunan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi projeleriyle Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine katıldı.

Katılımcı bütçe

Muratpaşa Belediyesi'nin ekim ayında tamamlanan katılımcı bütçe deneyimi, Türkiye için öncü çalışmalardan biri oldu. Ekim ayında gerçekleşen belediye meclis görüşmeleri öncesi Muratpaşa Belediyesi'nin 465 milyon liralık 2021 bütçesi, 13 yaş ve üzeri her Muratpaşalının doğal üyesi olduğu komsumeclisi.com'da tartışmaya açıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu olan komsumeclisi.com'da yapılan tartışmaların ardından bütçe Muratpaşa sakinlerinin oyuna sunuldu.

Bütçe yüzde 82.68 oranında Muratpaşalıların desteğini alırken Muratpaşa Belediye Meclisi de ekim ayı toplantısında halkın onayını alan bütçeyi görüşüp kesin karara bağladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, meclis görüşmelerini ardından yaptığı konuşmada, “2021 bütçemiz bu şekilde kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk bütçedir” derken teknolojik gelişmelerin doğrudan demokrasi pratiklerini hayata geçirmeyi mümkün hale getirdiğine dikkat çekmişti.