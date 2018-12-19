Muratpaşa'da Yeşilçam şarkıları

Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi'nde devam eden Türk Sanat Müziği kurslarına katılan kursiyerler ilk konserlerini Belediye Kültür Salonu'nda verdi. Yeşilçam'ın unutulmayan şarkılarının seslendirildiği konsere Muratpaşa sakinlerinin ilgisi yoğundu.

Muratpaşa Belediyesi ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi'nde devam eden müzik kurslarına katılan kursiyerler, ilk konser heyecanını yaşadı. Şef Burcu Ezgi Doğan'ın yönetimindeki Türk sanat müziği korosu, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarını Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda seslendirdi. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ufuk Kaplan'ın yaptığı gecede Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülay Akın ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da kursiyerleri yalnız bırakmadı.