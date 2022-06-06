Muratpaşa'daki Güneydoğu Anadolu Gecesinde halaylar durmadı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin tüm renklerini bir araya getirdiği Yöreler Renkler Festivali'nin Güneydoğu Anadolu Gecesinde bu kez halaylar çekildi.

Antalya'da, doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanların festivali Yöreler Renkler'de sahnede bu kez türküleri, halayları, yemekleriyle Güneydoğu Anadolu vardı. 29 Mayıs'ta başlayan festivalin Güneydoğu Anadolu Gecesinde, Gaziantep'ten Kilis'e, Diyarbakır'dan Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Adıyaman'a Antalya'da yaşayan Güneydoğu Anadolulular, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Her akşam farklı bölgenin tanıtıldığı festivalde gece Hüseyin Uğurlu konseriyle başladı. Sinan Serkut'la Sıra Gece'siyle devam eden gecede Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda halaylar hiç durmadı. Kent Meydanını dolduranlar, el ele türkülerle halaylarla eşlik etti. Geceye katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, festivalde yer alan Güneydoğu Anadolu hemşeri, kültür ve yardımlaşma derneklerine katılım plaketlerini takdim etti.