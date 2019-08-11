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Muratpaşa'dan 2 muhtarevi daha

Muratpaşa Belediyesi muhtarların, Muratpaşa’ya ve Muratpaşa’da yaşayanlara yakışan ortamlarda hizmet vermesi için iki muhtarevi daha inşa ediyor.

Muratpaşa Belediyesi muhtarların, Muratpaşa'ya ve Muratpaşa'da yaşayanlara yakışan ortamlarda hizmet vermesi için iki muhtarevi daha inşa ediyor. Muratpaşa Belediyesi, Gebizli ve Zümrütova Mahalleleri'na muhtarevi inşa ediyor.


Muratpaşa Belediyesi imar durumu elverişli mahallelere, muhtarevi yapımını sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; Gebizli ve Zümrütova Mahalleleri'nde muhtarevi inşa ediyor. Ekipler, muhtar odası, mutfak, wc ve teras bulunan muhtarevlerinin yapımını en kısa sürede tamamlayacak. Gebizli ve Zümrütova Mahalleleri'nde yapımı süren muhtarevlerinin 15'e metrekare olacağını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yapım çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak, muhtarlarımızın ve mahallelilerimizin hizmetine sunulacak. Muhtarlık müessesi demokrasiyi anlamakta kilit bir role sahip. Muhtarlar Meclisi uygulamasını başlatan ilk belediyelerden biriyiz ve muhtarlıkları, belediye yönetimlerinin bileşeni olarak görüyoruz” dedi.

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