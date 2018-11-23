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Muratpaşa'dan 655 personele 2 bin 940 promosyon

Muratpaşa Belediyesi’nin memur, işçi ve sözleşmeli memur statüsünde 655 çalışanı, 3 yıl için bir defada ödenmek suretiyle 2 bin 940 lira banka maaş promosyonu alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin memur, işçi ve sözleşmeli memur statüsünde 655 çalışanı, 3 yıl için bir defada ödenmek suretiyle 2 bin 940 lira banka maaş promosyonu alacak.


Muratpaşa Belediyesi'nin memur, işçi ve sözleşmeli memur statüsünde 655 çalışanını kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı. 3 yıllık maaş ve diğer ödemeleri kapsayan ihaleyi 2 bin 940 liralık teklifiyle Türk Ekonomi Bankası kazandı. Çalışanlara promosyon ödemeleri Muratpaşa Belediyesi'nin sisteme dahil olacağı 2019 Ocak ayının 20'sinde tek seferde gerçekleştirilecek.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin gerek ödemelerinde sağladığı düzen, gerekse çalışanlarına sağladığı maddi imkanlar sayesinde ihalenin önemli bir rakama ulaştığını söyledi. 3 yıllık süre içinde düşünüldüğünde belediye çalışanlarını maaşlarında aylık 80 lira gibi ekstra artışın maaş promosyon ihalesiyle sağlandığını belirten Başkan Uysal, “Çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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