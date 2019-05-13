Muratpaşa'dan bisiklet eğitimi

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde kursiyerlere bisiklet sürme becerisi kazandırılırken, trafikte güvenli sürüş dersleri de veriliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarının İlkbahar döneminde bisiklet sürüş eğitimleri yeniden başladı. Motorlu taşıt odaklı ulaşım sistemleri karşısına alternatif olarak hızla yaygınlaşan bisikleti, geniş kitlelerle buluşturmak için ilk olarak 2016'da başlayan eğitimlere bu dönemde de Muratpaşa sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Gönüllü eğitmenler tarafından Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen kursta, kursiyerlere bisiklet sürme becerisi kazandırılırken trafikte güvenli sürüş eğitimi de veriliyor.

Bisiklet eğitiminin yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'nin ilkbahar dönemi spor okulu 23 ayrı branşta devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi'nde Atatürk Parkı'nda, Meltem Mahallesi'nde Cep Sahne'de, Fener Mahallesi'ndeki Denizyüzü Kafe'de, Gebizli Kadın Danışma Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'yle birlikte belediyenin spor salonları ve tesislerinin de aralarında bulunduğu 25 ayrı noktada ilkbahar dönemi spor okulu programı uygulanıyor.