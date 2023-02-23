Muratpaşa'dan deprem bölgesin 200 çadır ve 18 konteyner

Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından bölgeye bugüne kadar 200 çadır ve 18 konteyner sevk ettiklerini belirterek, “İhtiyaç devam etiği sürece hem deprem bölgesinde hem de Antalya'da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesine 6 konteyner daha gönderdi. Konteynerler dün akşam saatlerinde yola çıkarken Başkan Uysal da son hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Uysal, bugüne kadar deprem bölgesine 200 çadır ve yola çıkan son kafileyle birlikte 18 konteyner gönderdiklerini söyledi. “İhtiyaç devam etiği sürece hem deprem bölgesinde hem de Antalya'da çalışmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Uysal, Antalya'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılandığı ücretsiz mağazalardan ise 52 bin 436 kişinin yararlandığını aktardı.

Başkan Uysal, ayrıca deprem bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan belediye çalışanlarıyla da bir araya geldi. Başkan Uysal, deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren Muratpaşa'nın, Antalya'nın yardım elinin çok hızlı bir şekilde bölgeye uzandığını söyledi. Uysal, “Muratpaşa'mızın, Antalya'mızın şefkat ve yardım elini, desteklerini en iyi şekilde, olması gerektiği gibi yansıttığınız için teşekkür ederim” dedi.