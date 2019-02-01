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Muratpaşa'dan görmeyen gözlerle çöp toplayan yaşlı adama yardım eli

Muratpaşa Belediyesi, iki gözü görmemesine rağmen çöp toplayıcılığı yaparak ailesi ve cezaevindeki oğluna bakan 88 yaşındaki Hasan Başdaş’a yardım elini uzattı.

Muratpaşa Belediyesi, iki gözü görmemesine rağmen çöp toplayıcılığı yaparak ailesi ve cezaevindeki oğluna bakan 88 yaşındaki Hasan Başdaş'a yardım elini uzattı. Belediye ekipleri İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme taşınan Başdaş'ın Güzelbağ Mahallesi'ndeki evine gidererek ev eşyası, kuru gıda yardımında bulundu.


Muratpaşa Belediyesi, ilerleyen yaşı ve görmeyen gözlerine rağmen sokak toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Hasan Başdaş ve ailesine ulaştı. Güzelbağ Mahallesi'nde yaşayan Başdaş'la ilk görüşmenin ardından Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri içinde koltuk takımı ve yatağın da bulunduğu ev eşyalarını Başdaş'a teslim etti. Bununla birlikte aileye kuru gıda ve nakdi yardımda da bulunulurken sürekli olarak Belediye Aşevi'nden günlük sıcak yemek sağlanacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Başdaş ailesinin evinde incelemelerde bulunarak onarım ve tadilat için çalışmalara başladı. Başdaş ailesine ayrıca maddi yardımda da bulunuldu.

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