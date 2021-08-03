Muratpaşa'dan Gündoğmuş'a destek

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin alevlerin ilçe merkezine kadar yaklaştığı Gündoğmuş'ta mesaisi 4'üncü gününe girdi. Hasta nakil aracı, kamyonlar, yardım araçları ve 17 kişilik bir ekiple bölgede bulunan Muratpaşa Belediyesi, bir yanda tahliye çalışmalarına katılırken diğer yandan da boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlara yardım ulaştırıyor.

Gündoğmuş'ta 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken Muratpaşa Belediyesi'nin de bölgedeki mesaisi bugün 4'üncü gününe girdi.

Bir yandan tahliye çalışmalarına katılan Muratpaşa Belediyesi ekipleri diğer yandan yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanların ihtiyaçlarını karşılıyor, alevlerle mücadele eden ekiplere düzenli yiyecek ulaştırıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin bölgede 4 pickup tipi araç, 2 servis aracı, 2 kamyon, hasta nakil aracı ve dozeri bulunuyor. Aralarında psikolog ve sosyal hizmet uzmanının bulunduğu 17 kişilik bir ekiple Gündoğmuş'ta çalışmalara katılan Muratpaşa Belediyesi ekipleri dün gece saatlerinde yangının devam ettiği Çayırözü Mahallesi'nde alevlerin daha fazla büyümemesi için adeta nöbet tutan insanlara su ulaştırırken boşaltılan Senir Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekiplere akşam yemeği dağıttı.