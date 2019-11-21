Muratpaşa'dan mükelleflere kolaylık

Muratpaşa Belediyesi; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ödenmesinde, mükelleflerin sıkıntı yaşamaması için önlemler aldı. Muratpaşa Belediyesi hizmet binası, Dedeman, Kırcami, Ali Çetinkaya, Cumhuriyet, Güvenlik, Konuksever ve Tapu Semt Vezneleri; 25-29 Kasım tarihleri arasında, 30 Kasım Cumartesi-01 Aralık Pazar günleri de mükelleflere hizmet verecek.

Muratpaşa Belediyesi mükellefleri; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini, VakıfBank, Halk Bankası ve Akbank'tan da yapabiliyor. Mükelleflere ayrıca; PTT, bankalar ve vezneler dışında Muratpaşa Belediyesi'nin mobil uygulaması, www.muratpasa-bld.gov.tr sitesinde bulunan e-ödeme hizmeti ve 4448007 Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden de ödeme imkanı sunuluyor.