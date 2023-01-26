Muratpaşa'dan ‘Plastiksiz Belediye' hareketi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, ana hizmet binasında tek kullanımlık plastik su şişesi kullanımını kaldırarak ‘Plastiksiz Belediye' hareketini başlattı. Belediye, çalıanlarına pet şişe yerine kullanılması için cam su matarası dağıttı.

Uluslararası çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace raporlarına göre Akdeniz'den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8'inde plastik tespit edildi. Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Sorunun en büyük kısmını da plastik su şişeleri, pipet, tabak, çatal, kaşık gibi tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

Antalya'da da Muratpaşa Belediyesi, ana hizmet binasında pet şişe kullanımını kaldırmak için bin 200 çalışanına cam su matarası dağıttı. Ayrıca içilebilir su ihtiyacını karşılamak için ana hizmet binasında her kata su sebili yerleştirildi. İçilebilir su tüketimi sırasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak için yapılan uygulamayla Muratpaşa Belediyesi günde 12 kilogram, yılda en az 3 ton plastiğin doğaya atılmasını engellemeyi hedefliyor.

“Bir şeyler değişebilir”

Belediye Başkanı Ümit Uysal, günlük hayatta plastik tüketimini azaltmak için yapabilecek çok şey olduğunu belirterek, “Kişisel olarak atacağımız küçük bir adım bile bir şeyleri değiştirebilir. ‘Yarın değil şimdi, önce sen değil önce biz' diyerek bu hareketi belediyemizde başlattık” diye konuştu.

“Plastiğe hayır”

Turunç Masa görevlisi Özlem Kavakderelioğlu, “Çevre için atılan her adım geleceğimize atılan adımdır. Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a bu güzel projesi için çok teşekkür ederiz” dedi. Peyzaj mimarı Bensu Cüce, “Muratpaşa Belediyesi çalışanı olarak, belediyemizin geri dönüşüme vermiş olduğu önemli katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz. Plastiğe hayır” diye konuştu.