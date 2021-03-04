Muratpaşa'dan sanatçı ve müzisyenlere destek

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Antalya İl Başkanlığıyla yaptığı çalışma sonucunda ilçede yaşayan sanatçılara gıda yardım desteğinde bulundu. Aralarında Yenikapılı müzisyenlerin de bulunduğu 213 ihtiyaç sahibine destekleri ulaştırıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, covid-19 salgını dolayısıyla kapan işyerleri, iptal edilen düğünler, ertelenen gösterimler nedeniyle zor günler yaşayan müzisyen ve sanatçılara destek verdi. Başkanlığını Sinem Çevik Bakarlar'ın yaptığı (MÜZSAN) Antalya İl Başkanlığıyla yapılan çalışma sonucunda Muratpaşa'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 213 müzisyen ve sanatçıya gıda yardım desteğinde bulunuldu. Bakarlar, Antalya'da kayıt altında 4 bin 200 civarında sanatçı ve müzisyen bulunduğunu belirterek, “MÜZSAN İl Başkanlığı olarak, federasyona üye olsun olmasın, Muratpaşa'da ikamet eden arkadaşlarımız arasında yaptığımız çalışma sonucunda ihtiyaç sahiplerini belirleyip Muratpaşa Belediyesi'ne bildirdik. Başkanımız Sayın Ümit Uysal da desteklerin yerine ulaşmasını büyük bir titizlik içinde sağladı. Kendisine federasyon olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bakarlar, desteklerin ulaştırıldığı müzisyen ve sanatçılar arasında Yenikapılı müzisyenlerin, Kaleiçi'nde sahne alan grupların yer aldığını kaydetti.