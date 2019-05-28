Muratpaşa'dan sokak basketbolu turnuvası

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü anısına sokak basketbolu turnuvası düzenledi. Turnuvada dereceye giren takımlar, törenle kupalarını aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 75'inci Yıl Spor Tesisinde düzenlenen turnuvada 4 ayrı kategoride 21 takım mücadele etti. 80 sporcunun katıldığı sokak basketbolu turnuvasında oldukça çekişmeli geçen maçlar sonucunda her kategoride ilk 3'e giren takımlar düzenlenen törenle kupalarını ve katılım sertifikalarını aldı. Turnuvada 18 yaş kategorisinde Bibipyapamayanlar, Predators ve Papatyalar ilk üçte yer alırken 16 yaş kategorisinde Biraz Hırs, Mezozfer ve Top Arkadaşları, Ozan Turaç ve Saz Ekibi ilk üç sarıyı oluşturdu. Turnuvanın 14 yaş kategorisinde ise ilk üç, Muratpaşa Raptors, Eldeniz Team ve Boğaziçi State Wariors'dan oluşurken 12 yaşta Milwakie, Golden State, Paşanın Aslanları dereceye giren takımlar oldu.